Оккупанты ударили по гуманитарному штабу и жилым домам в Херсоне: есть раненые

Российские войска днем 11 июля ударили по жилым кварталам Херсона. Поражены не менее пяти жилых домов и гуманитарный штаб.

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На местах прилетов загорелись пожары, работают спасатели и медики. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Российские террористы кроют огнем жилые кварталы Херсона. На данный момент известно о попадании в гуманитарный штаб и не менее пяти жилых домов. В местах обстрелов произошли пожары. На местах работают спасатели и медики", – написал он в 14:08.

В результате обстрелов есть раненые среди гражданских.

"Предварительно, два человека получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. Обстрелы города продолжаются! Не выходите на улицу" – говорится в сообщении.

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