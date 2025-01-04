Войска РФ пытаются обойти Покровск и избегают городских боев: детали от ВСУ

Российские оккупационные силы пытаются прорвать оборону украинских войск в районе Покровска, избегая прямых городских боев. Их тактика состоит в продвижении малыми группами для закрепления на позициях.

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Об этом сообщает спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона. По его словам, главной целью россиян является прерывание коммуникаций и логистических цепей сил обороны Украины.

"Для того чтобы это сделать, они пытаются цепляться малыми группами в населенных пунктах к югу от Покровска по принципу зацепилась малая группа, закрепилась и подошла следующая. То есть продвижение с пропиткой", – пояснил спикер.

При этом захватчики стремятся избежать прямого столкновения в самом городе, пытаясь его обойти. В ответ украинские военные наносят удары по врагу с помощью дронов и высокоточного оружия, чтобы сорвать эти попытки.

"Между тем, украинские войска пытаются не дать им это сделать и наносят по ним удары, в том числе дронами, высокоточным оружием, чтобы не дать им осуществить этот замысел", – добавил Трегубов.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер ОСУВ "Хортица" майор Виктор Трегубов. сказал, что войска РФ не идут в лобовой штурм на Покровск, к которому от некоторых их крайних позиций остается около трех километров. Они пытаются обойти и окружить город с флангов.

В то же время военные аналитики предполагают, что армия РФ может временно переключить свое внимание из окружения Покровска. В частности, попытаться осуществить наступления на запад в направлении админграницы Донетчины и Днепропетровщины, в то же время продолжая усилия по подрыву поддержки Западом Украины в войне.

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