Войска РФ пытаются вернуть утраченные позиции на линии Сватово – Кременная и ведут наступление в районе Бахмута: анализ от ISW

В течение прошедших суток, 8 января, российские оккупационные войска вели наступление в районе Бахмута Донецкой области. Также армия государства-агрессора продолжала контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции на линии Сватово-Кременная на Луганщине.

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Об этом сказано в аналитике американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что согласно информации, озвученной накануне руководителем Луганской ОВА Сергеем Гайдаем, российские войска перебросили несколько батальонов из района Бахмута к Кременной.

При этом Министерство обороны Соединенного Королевства (МО Великобритании) подтвердило предыдущие оценки ISW о том, что российские силы готовятся к возможным будущим контрнаступлениям Украины в Запорожской или Луганской областях. ISW ранее отмечала признаки подготовки россиян к решительному наступлению (вероятно, оборонительного характера) вдоль линии Сватово-Кременная в Луганской области и оценивала, что расположение российских сил и преобладание оборонительных сооружений в Запорожской области позволяют предположить, что российские силы возможно, готовятся к потенциальным действиям Украины против этого сектора.

Напомним: ранее сообщалось, что в районе населенных пунктов Кременная и Сватово продолжаются ожесточенные бои украинских военнослужащих против российских террористов. Оккупанты накануне провели ограниченную наземную атаку в районе Стельмаховки в 15 км к северо-западу от Сватово. Также российские и украинские войска продолжили наступательные операции в районе Кременной.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– район Кременной в Луганской области остается одним из самых горячих участков фронта. В течение последних трех недель бои преимущественно идут в лесистой местности к западу от города;

– заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ситуация на восточном фронте остается сложной. На некоторых участках на Донетчине украинские воины понемногу продвигаются вперед, на других наступают вражеские войска.

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