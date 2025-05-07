Войска РФ сбросили бомбы на село в Донецкой области: погибли две женщины. Фото

Российские боевые самолеты утром в среду, 7 мая, сбросили две бомбы на село Александро-Калиново Краматорского района Донецкой области. Вследствие авиаудара погибли две женщины 47 и 67 лет.

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Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Он также обнародовал фото с места прилета.

"Два человека погибли вследствие обстрела Александро-Калинового Ильиновской громады", – говорится в сообщении чиновника.

Он добавил, что утром оккупанты сбросили на село две авиабомбы, убив двух женщин 47 и 67 лет.

Кроме того, повреждены шесть частных домов.

Руководитель области в очередной раз призвал жителей Донетчины, а особенно прифронтовых громад, эвакуироваться своевременно, чтобы уберечь себя и близких.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью и в первой половине дня 7 мая войска России запустили по Украине пять баллистических ракет и 187 дронов. Силы ПВО уничтожили 81 БПЛА и две ракеты, 64 беспилотника-имитатора были локационно потеряны без негативных последствий.

Вседствие атаки пострадали Киевская, Сумская, Житомирская, Донецкая и Запорожская области. Президент Владимир Зеленский призвал мир помочь усилить украинскую ПВО и оказать более жесткое давление на Россию.

В Киеве и области повреждены жилые дома, есть раненые и погибшие. Над столицей защитники неба сбили баллистическую ракету, обломки повредили нежилую инфраструктуру в Соломенском районе.

В Шевченковском районе Киева из-за удара БПЛА по жилому дому погибла семья волонтеров – мать и сын. Также были найдены тела пяти погибших котов. Выжил только один кот, животное получило сильные ожоги.

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