Войска РФ сбросили на Херсонщину два взрывных устройства: погиб мужчина

Российские захватчики не прекращают совершать военные преступления на нашей земле. 20 августа они запустили беспилотник над Новобериславом Херсонской области, сбросив с него две взрывчатки.

Видео дня

В это время по улице города шел мужчина, на которого и пришелся удар. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин на своем Telegram-канале.

33-летний житель города скончался от взрыва, медики скорой не сумели оказать ему помощь, только констатировали смерть.

Смертельный инцидент произошел в 15:30. На месте работают правоохранители, зафиксировавшие военное преступление России, за которое все ответственные предстанут на трибунале в Гааге.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 13 августа оккупанты обстреляли многоэтажку в Херсоне, что привело к ранению нескольких человек. Некоторые оказались в реанимации в очень тяжелом состоянии.

А накануне захватчики сбросили взрывчатку с дрона в Бериславе на Херсонщине. Вследствие атак ранения получили три человека, в том числе несовершеннолетняя девушка.