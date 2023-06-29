Войска РФ сосредоточились на сдерживании украинского контрнаступления: ВСУ уничтожили два пункта управления врага – Генштаб

Российские оккупационные войска на Запорожском и Херсонском направлениях сосредоточили усилия на сдерживании украинского контрнаступления. Всего на фронте в течение суток произошло около 22 боевых столкновений – на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

Видео дня

Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ Facebook 29 июня. В то же время Силы обороны продолжают наносить врагу невосполнимые потери.

В частности, украинская авиация сил за сутки 11 раз ударила по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, радиолокационную станцию и артиллерийское подразделение на огневой позиции.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

29 июня противник применил 6 зенитных управляемых ракет С-300 по объектам гражданской инфраструктуры городов Запорожья и Чугуев Харьковской области. Кроме того, россияне 23 раза ударили из авиации и совершили около 46 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, это Карповичи и Тимоновичи Черниговской области и Середина-Буда, Зноб-Новгородское и Юнаковка Сумской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Кисловка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Раздолевки и Белогоровки. Нанес авиационные удары возле Белогоровки Луганской области, а также Лимана и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 5 населенным пунктам, в частности, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Раздолевка – Донецкой.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Бахмута. Нанес авиационные удары недалеко от Белой Горы и Дилиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Часов Яр и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении, при поддержке авиации, враг вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы более 5 населенных пунктов, среди которых Степное, Авдеевка и Водяное Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка, а также Победы и Новомихайловки. В то же время враг нанес авиационные удары возле Красногоровки и Невельского, осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. В огонь, в частности, попали Невельское, Александрополь, Красногоровка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. Нанес авиационные удары в районах Угледара, Золотой Нивы, Макаровки и Ровно Донецкой области. Совершил обстрелы около 10 населенных пунктов, среди которых Пречистовка, Угледар, Золотая Нива и Благодатное Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Молодежного и Антоновки Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, среди которых Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Пятихатки, Лобково, Запорожье Запорожской области; Антоновка, Херсон, Днепровское, Велетенское, Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 29 июня оккупационные войска России снова обстреляли Херсон. Под вражеский удар попал "пункт несокрушимости". Два человека погибли, еще два были ранены – они госпитализированы в состоянии средней тяжести;

– командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал ВСУ Александр Тарнавский сообщил, что силы обороны продолжают продвигаться вперед на Таврическом направлении. Противник понес значительные потери за последние сутки, количество убитых и раненых составило почти три роты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!