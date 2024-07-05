Войска РФ совершили комбинированную атаку на Донбасс: среди раненых пятеро детей. Фото

В четверг, 4 июля, оккупанты совершили комбинированную атаку по городам Покровского района. Правоохранители начали расследование по фактам ранения 10 человек, 5 из которых дети.

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Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура. С помощью FPV-дрона оккупанты обстреляли двухэтажный жилой дом в городе Новогродовка примерно в 16:30. В результате попадания боеприпаса получила ранение супружеская пара.

Через час враг нанес повторный удар по населенному пункту. На этот раз использовал РСЗО "Ураган". Травмированы юноши 18 и 20 лет, три 17-летних парня и две девушки 14 лет.

Также армия государства-агрессора по реактивной системе залпового огня атаковала город Украинск, где ранение получила 75-летняя женщина.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 4 июля в Одессе во время воздушной тревоги раздался мощный взрыв. Враг попал баллистической ракетой по припортовой инфраструктуре региона. В результате атаки погиб один человек, еще семеро получили ранения.

– В среду, 3 июля, страна-агрессор атаковала Полтавщину. В результате обстрела была повреждена газовая инфраструктура. Один человек погиб.

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