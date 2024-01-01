Войска РФ ударили из артиллерии по Пивденному в Донецкой области: есть жертва

Российские войска 1 января 2024 года атаковали поселок Пивденное, что на Донетчине. Населенный пункт вблизи Торецка захватчики накрыли артиллерийским огнем.

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В результате обстрела погиб 65-летний местный житель. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Еще 1 погибший гражданский в Донецкой области в первый день нового года. Россияне обстреляли из артиллерии Пивденное Торецкой громады — убили 65-летнего мужчину. Российский народ должен ответить за каждое свое военное преступление по всем нормам международного права!" – подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты массированно атаковали Донетчину на Новый год. Под вражеским огнем оказались десять населенных пунктов: зафиксировано 17 обстрелов.

Ранения получили пять человек, в том числе 9-летний ребенок.

Повреждены 54 гражданских объекта – 28 жилых домов, больница, агрофирма, офисное помещение, пансионат, хозяйственная постройка, гаражи, котельная, автомобиль скорой помощи, легковые авто, газопроводы, ЛЭП.