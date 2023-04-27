Войска РФ ударили по селу в Херсонской области: погибла женщина

Оккупационные российские войска продолжают терроризировать обстрелами деоккупированную часть Херсонской области Украины. Вечером 27 апреля враг ударил по населенному пункту Одрадокаменка – под вражеский огонь попал жилой дом.

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Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин на своем канале в Telegram. Во дворе в момент обстрела находились мирные люди – погибла женщина 60 лет.

Ее 73-летний супруг получил тяжелые ранения конечностей, туловища и лица. Пострадавший госпитализирован в больницу. Медицинские работники борются за его жизнь.

Отметим, что утром российские оккупационные войска ударили по жилому кварталу Херсона. Повреждены несколько квартир херсонцев, несовместимые с жизнью травмы получил 42-летний мужчина.

Также враг в очередной раз обстрелял деревню Кизомис Белозерской громады. На населенный пункт захватчики сбросили пять управляемых авиабомб.

Накануне артиллерией и "умными" авиабомбами оккупационные войска РФ ударили по Херсонщине. В результате обстрела погиб мужчина. Также есть раненные, в том числе иностранный журналист – итальянский корреспондент Коррадо Зунино из газеты La Repubblica.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 апреля российские оккупанты обстреляли два района Херсонщины, в результате чего погибли два мирных жителя. Еще пять человек получили ранения.

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