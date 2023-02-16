Войска РФ ударили по Харькову ракетами из С-300, есть прилеты в объекты инфраструктуры

Вечером 16 февраля оккупанты вновь нанесли удары по Харькову. В городе слышали по меньшей мере четыре взрыва. По предварительной информации, враг атаковал город из С-300.

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Глава обладминистрации Олег Синегубов призвал жителей оставаться в укрытиях

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналов тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", - подчеркнул глава ОВА.

Воздушная тревога в Харькове и области была объявлена в 22:52. Мощные взрывы были слышны в разных районах города, сообщили харьковчане в соцсетях.

Впоследствии появилась информация, что в городе есть прилеты, работают спасатели.

"ГСЧС уже работает, экстренко мониторит ситуацию", – написала в Facebook волонтер, советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова.

Позже глава ОВА сообщил, что оккупанты нанесли удары по Харькову ракетами С-300. По его словам, под прицелом врага в очередной раз оказались объекты инфраструктуры.

"Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", – написал Олег Синегубов.

По информации начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника, под ракетным ударом оказался Основянский район Харькова.

Наблюдатели сообщили, что с территории Белгородской области враг выпустил по Харькову не менее 7 ракет. А в сети обнародовали видео вылета ракет из Белгорода в сторону Украины. Оккупанты же успели заявить о работе ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 февраля оккупанты выпустили по Харькову по меньшей мере 6 ракет С-300. Обстрел традиционно велся из Белгородской области РФ. Также под вражескими обстрелами находились населенные пункты области, в Волчанске погибла женщина и получила ранение 16-летняя девушка.

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