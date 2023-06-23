Войска РФ усилили штурмовые действия возле Кременной: воин ВСУ рассказал о ходе боев. Видео

Возле Кременной на Луганщине начались более активные штурмовые действия армии РФ, но они не имеют успеха. Воины ВСУ держат оборону, отсекают попытки захватчиков атаковать и наносят потери.

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На фоне панической боязни контрнаступления на этом направлении оккупанты выстроили "мощные" укрепления. Об этом рассказал боец "Легиона Свободы" Руслан Андрийко в эфире "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, в штурмы оккупанты идут малыми группами по 10-20 человек, пытаются "прощупывать" украинскую оборону, выявить огневые точки и нанести поражение.

Параллельно враг активно использует управляемые реактивные ракеты, штурмовую авиацию и беспилотники – тепловые дроны-камикадзе, "Мавики".

Воин отметил, что за восемь месяцев боев, которые он находится именно в Кременском направлении, оккупационные войска не смогли добиться заявленной Кремлем цели – "полного захвата Луганщины". А сейчас под Кременной наблюдается перегруппировка вражеских сил, переброска техники, и как дальше будут действовать оккупанты, неизвестно.

"Были некоторые продвижения, которые не влияют на общую тактическую обстановку. Несмотря на то, что здесь сконцентрировано наибольшее количество техники и личного состава, существенных изменений линии обороны нет. Она стабильна и надежно удерживается Вооруженными силами Украины", – отметил Андрийко.

Вместе с тем, говорит боец, оккупанты выстроили себе значительную оборону – возможно, даже большую, чем на юге. Кроме того, что местность имеет очень сложный ландшафт для продвижения в сторону Кременной, захватчики построили дополнительные фортификационные сооружения и заминировали буквально все.

"Они бетонируют свои укрепления. Используют местное население, чтобы люди копали им эти окопы для блиндажей. Настроения у них панические – они боятся контрнаступления ВСУ, но их укрепления очень серьезны", – пояснил защитник.

Как сообщал OBOZREVATEL, с неделю назад российские провоенные каналы устроили истерику из-за одного из самых смертоносных ударов по войскам РФ за время полномасштабной войны. Пропагандисты жаловались, что атака HIMARS по колонне под Кременной ликвидировала более ста оккупантов.

Россияне обвинили в этом генерала своей армии, которого тогда якобы ждали захватчики, потому что он должен был сказать им "напутствующее слово" перед наступлением. В сети появилось видео поражения этой вражеской колонны.

Также на Кременском направлении защитники Украины несколькими ударами с воздуха обезвредили группу российской пехоты. По захватчикам работало подразделение операторов БПЛА Black Raven.

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