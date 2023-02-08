Войска РФ ведут атаки в районе Сватово, Кременной и Бахмута: анализ боевых действий от ISW

Российская оккупационная армия пытается проводить атаки на востоке Украины. Наиболее ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском и Сватовско-Кременском направлении.

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Несмотря на ложь российских пропагандистов о вымышленных "успехах" оккупантов, украинские военнослужащие продолжают сохранять присутствие в Белогоровке. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

В течение 7 февраля путинские террористы проводили ограниченные наземные атаки в районе Сватово и Кременной. Подразделения Сил обороны отбили атаку российских войск в районе Новоселовского, в 13 км к северо-западу от Сватово. Также защитники страны отбили атаки российских сухопутных войск в районе Кременной и Дибровы. Украинские силы по-прежнему держат оборонительные позиции в Белогоровке Луганской области.

В свою очередь в РФ наступательные операции оккупантов в районе Северска в 17 км к юго-западу от Кременной все чаще изображают как "поддержку более широкого наступления на Лиман".

Также российские войска продолжали наземные атаки вокруг Бахмута 7 февраля. Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска отбили атаки путинских захватчиков на сам Бахмут, а также к северо-востоку от Бахмута вблизи Верхокамянского, Веселого, Красной Горы, Парасковиевки и Ивановского.

Аналитики ISW отметили, что тактическое наступление российской армии к северу от Бахмута в районе Благодатного и Красной Горы подтверждают геолокационные снимки. В свою очередь кремлевские пропагандисты рассказывают, что наемники ЧВК "Вагнер" вышли на трассу Т0504 Константиновка – Часов Яр – Бахмут, но не уточняли, где это могло произойти.

По мнению экспертов, Вооруженные силы Украины продолжают оборонять Бахмут, несмотря на реальные угрозы перерезания оккупантами трассы Т0504. Аналитики отмечают, что это говорит о том, что перехват этого логистического пути не будет такой важной в оперативном отношении победой, как ее представляют россияне.

Ранее сообщалось, что российские войска, вероятно, добились тактических успехов к северо-востоку от Купянска в период с 4 по 6 февраля. В последующие дни пропагандисты также заявили, будто бы оккупанты продвинулись и к западу от прежних позиций на линии Сватово – Кременная.

Напомним, защитники украинского неба из подразделений Государственной пограничной службы "отминусовали" еще один штурмовик вражеской армии РФ. Российский Су-25 отлетал свое над Бахмутом.

Отметим, что украинские защитники Бахмута стоят на рубежах обороны, город держится в условиях интенсивных атак оккупантов. При этом глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что не исключает "любые сценарии" дальнейшего развития ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, диктатор Владимир Путин отдал приказ своей оккупационной армии полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Глава Кремля размечтался о том, что захватчики выйдут на административные границы этих регионов к марту.

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