Войска РФ ведут наступление вблизи Авдеевки, за Бахмут идут бои: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта. Карта

Защитники Украины накануне сошлись с врагом в 49 боевых столкновениях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях фронта. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка.

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Враг цинично обстреливал мирные населенные пункты, со своей стороны Силы обороны били по скоплениям оккупантов с техникой, их складам, позициям артиллерии, ЗРК и т.д. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 16 мая – 447-е сутки полномасштабной войны.

Отмечается, что этой ночью страна-агрессор вновь нанесла массированный удар по Украине, применив ракеты разных типов. А накануне были зафиксированы два российских ракетных удара по Константиновке на Донетчине с применением ЗРК С-300. Кроме того, РФ совершила 48 авиационных ударов и более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вероятность дальнейших подобных ударов по всей территории нашей страны остается высокой, ведь враг не прекращает тактику террора.

На сегодня на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На Северском и Слобожанском он совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Елино, Медведевка и Муравьи Черниговской области; Волковка, Мануховка, Стукаловка, Искрисковщина, Волфино, Шпиль, Степок – Сумской; Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Гатище, Бударки, Нестерное, Круглое, Землянки, Старица – Харьковской.

На Купянском направлении ВС РФ не прекращают попыток улучшить тактическое положение. Они вели безуспешные наступления в сторону Масютовки и Новоселовского. Вместе с тем нанесли авиаудар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам от них подверглись Дворичанское, Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Берестовое на Харьковщине и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных действий не проводили, но нанесли авиаудар в районе Спорного. Их артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка и Белогоровка Луганской области, Верхнекаменское и Спорное – Донецкой.

На Бахмутском направлении армия РФ продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Накануне оккупанты вели безуспешные наступления в сторону Ивановского. От их обстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дружба, Александро-Шультино, Северное, Зализне, Петровка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия вблизи Авдеевки, успеха не имел. Нанес авиаудары по Авдеевке, обстрелял из артиллерии Степное, Ласточкино, Авдеевку, Первомайское и Карловку на Донетчине.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отбили многочисленные атаки захватчиков возле Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении агрессор совершил обстрелы Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Шахтерского.

На Запорожском и Херсонском направлениях ВС РФ вели оборонительные действия, нанесли авиаудары по н. п. Свободное Поле Донецкой области, Малая Токмачка на Запорожье, Станислав и Кизомыс на Херсонщине. Между тем обстреляли Херсон; Бурлацкое, Свободное Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновку, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Белогорье, Малую Токмачку, Орехов и Каменское – Запорожской; Никополь – Днепропетровской.

Агрессор продолжает цинично использовать учебные заведения временно оккупированных населенных пунктов в своих целях. Так, здания одной из местных школ Ясиноватой на Донетчине захватчики используют для размещения личного состава. Во ее дворе спрятана военная техника, а подвальные помещения служат как укрытие врагу.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также семь – по зенитно-ракетным комплексам ВС РФ. Уничтожены шесть ударных БПЛА разных типов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, ЗРК, пять станций радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ожидании контрнаступления ВСУ российские оккупанты строят укрепления возле мостов во временно захваченном Мариуполе. Жителей города могут использовать в качестве живого щита.

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