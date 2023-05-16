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Войска РФ ведут наступление вблизи Авдеевки, за Бахмут идут бои: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта. Карта

Марина Лисничук
War
4 минуты
1,8 т.
Войска РФ ведут наступление вблизи Авдеевки, за Бахмут идут бои: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта. Карта

Защитники Украины накануне сошлись с врагом в 49 боевых столкновениях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях фронта. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка.

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Враг цинично обстреливал мирные населенные пункты, со своей стороны Силы обороны били по скоплениям оккупантов с техникой, их складам, позициям артиллерии, ЗРК и т.д. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 16 мая – 447-е сутки полномасштабной войны.

Отмечается, что этой ночью страна-агрессор вновь нанесла массированный удар по Украине, применив ракеты разных типов. А накануне были зафиксированы два российских ракетных удара по Константиновке на Донетчине с применением ЗРК С-300. Кроме того, РФ совершила 48 авиационных ударов и более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вероятность дальнейших подобных ударов по всей территории нашей страны остается высокой, ведь враг не прекращает тактику террора.

Войска РФ ведут наступление вблизи Авдеевки, за Бахмут идут бои: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта. Карта

На сегодня на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На Северском и Слобожанском он совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Елино, Медведевка и Муравьи Черниговской области; Волковка, Мануховка, Стукаловка, Искрисковщина, Волфино, Шпиль, Степок – Сумской; Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Гатище, Бударки, Нестерное, Круглое, Землянки, Старица – Харьковской.

На Купянском направлении ВС РФ не прекращают попыток улучшить тактическое положение. Они вели безуспешные наступления в сторону Масютовки и Новоселовского. Вместе с тем нанесли авиаудар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам от них подверглись Дворичанское, Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Берестовое на Харьковщине и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных действий не проводили, но нанесли авиаудар в районе Спорного. Их артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка и Белогоровка Луганской области, Верхнекаменское и Спорное – Донецкой.

Войска РФ ведут наступление вблизи Авдеевки, за Бахмут идут бои: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта. Карта

На Бахмутском направлении армия РФ продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Накануне оккупанты вели безуспешные наступления в сторону Ивановского. От их обстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дружба, Александро-Шультино, Северное, Зализне, Петровка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия вблизи Авдеевки, успеха не имел. Нанес авиаудары по Авдеевке, обстрелял из артиллерии Степное, Ласточкино, Авдеевку, Первомайское и Карловку на Донетчине.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отбили многочисленные атаки захватчиков возле Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении агрессор совершил обстрелы Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Шахтерского.

Войска РФ ведут наступление вблизи Авдеевки, за Бахмут идут бои: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта. Карта

На Запорожском и Херсонском направлениях ВС РФ вели оборонительные действия, нанесли авиаудары по н. п. Свободное Поле Донецкой области, Малая Токмачка на Запорожье, Станислав и Кизомыс на Херсонщине. Между тем обстреляли Херсон; Бурлацкое, Свободное Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновку, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Белогорье, Малую Токмачку, Орехов и Каменское – Запорожской; Никополь – Днепропетровской.

Агрессор продолжает цинично использовать учебные заведения временно оккупированных населенных пунктов в своих целях. Так, здания одной из местных школ Ясиноватой на Донетчине захватчики используют для размещения личного состава. Во ее дворе спрятана военная техника, а подвальные помещения служат как укрытие врагу.

Войска РФ ведут наступление вблизи Авдеевки, за Бахмут идут бои: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта. Карта

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также семь – по зенитно-ракетным комплексам ВС РФ. Уничтожены шесть ударных БПЛА разных типов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, ЗРК, пять станций радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ожидании контрнаступления ВСУ российские оккупанты строят укрепления возле мостов во временно захваченном Мариуполе. Жителей города могут использовать в качестве живого щита.

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