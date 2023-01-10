Войска РФ закрепились в районах Бахмута и Соледара, но столкновения продолжаются: анализ боевых действий от ISW

Войска Российской Федерации 8 и 9 января закрепились в районе Бахмута и Соледара. Особенно сложная ситуация в Соледаре, который украинские войска на данный момент полностью не контролируют.

Видео дня

Однако бои за оба города Донецкой области продолжаются. Анализ ситуации на направлении опубликовали аналитики Института изучения войны.

Как отмечено в новой аналитической сводке ISW, 8 и 9 января российские войска продолжали штурмовать Соледар и его окрестности. Как отметили в Минобороны Украины, захватить город полностью оккупантам не удалось, однако ситуация в населенном пункте крайне сложная.

Украинское оборонное ведомство также констатировало, что на отдельных участках в штурм идут наемники ЧВК "Вагнера".

В то же время российские военкоры утверждали, что вагнеровцы уже ведут бои в центре Соледара, в частности, публиковались кадры боев возле здания городской администрации.

При этом особую активность развернул владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, который заявляет, что продвижение в районе Соледара - результат действий исключительно его наемников. Он утверждает, что его ЧВК за последние несколько дней "захватили территорию в пределах Соледара" - и в России рассчитывают, что наемники вскоре могут окружить Бахмут.

"Пригожин подчеркнул 9 января, что "исключительно" подразделения группы "Вагнер" занимают позиции в Соледаре, и отметил, что в настоящее время бойцы "Вагнера" ведут "ожесточенные бои за здание городской администрации", – пишет ISW.

При этом, по данным российских блогеров, украинские воины продолжают удерживать территорию предприятия "Артемсоль" и контролируют многоэтажки в северной части города.

По данным российских источников, оккупационные силы якобы заняли ряд населенных пунктов к юго-востоку от Соледара: Бахмутское, Красную Гору и Парасковиевку, а также - что бои продолжаются в районе Берховки в 10 км от Соледара по трассе Е40 Бахмут-Славянск. Однако никаких доказательств, позволивших бы подтвердить заявления россиян, эксперты ISW так и не увидели.

В свою очередь, по данным Генштаба ВСУ, в течение последних двух дней украинские защитники отбивали атаки оккупантов на Соледар, Красную Гору, Подгородное и Раздоловку.

Кроме того, российские войска продолжали атаковать 8 и 9 января Бахмут и населенные пункты южнее от города. В ГШ ВСУ констатировали, что украинские воины отбили атаки оккупантов на Клищеевку и Зализне, а россияне уверяли что ведут городские бои на восточной окраине Бахмута и что 9 января они захватили Опытное.

"Кадры с геолокацией украинских беспилотников, наносящих удары по российским позициям, подтверждают незначительное продвижение российских войск в этом районе", – отмечено в отчете.

Напомним, накануне, 9 января, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупанты бросили все силы на штурм Соледара. По ее словам, захватчики идут в атаки по трупам своих погибших и накрывают своих же "дружественным" огнем.