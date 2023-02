Войскам РФ не хватает боевой мощи и ресурсов для продолжения новых наступлений – ISW

России не хватает боевой мощи и ресурсов, необходимых для продолжения ее новых наступательных операций в Украине. Ныне оккупанты отдают приоритет Бахмутскому, Лиманскому и Угледарскому направлениям, но не предприняли усилий для продвижения в районах к западу от Донецка.

Так считают представители украинской разведки, при этом указывая на то, что для продолжения обстрелов стране-агрессору приходится закупать снаряды у Ирана. Такие же наблюдения относительно "мощи" путинской армии и у американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Аналитики процитировали слова представителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадима Скибицкого, который в комментарии изданию АР сказал, что в начале февраля российские силы активизировали свои наступательные действия как минимум на четырех-пяти направлениях.

В частности, на фронте в Луганской, Донецкой и Запорожской областях, где, однако, до сих пор не добились значительных успехов, несмотря на то, что их персонал и ресурсы продолжают истощаться.

Скибицкий добавил, что оккупанты концентрируют свои усилия на захвате Купянска, Лимана, Бахмута, Марьинки, Авдеевки и Угледара.

Со своей стороны начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью Forbes заявил, что российское наступление настолько неэффективно, что почти незаметно. К тому же захватчикам приходится нормировать снаряды и боеприпасы для поддержки ударов на Бахмутском, Лиманском и Угледарском направлениях, сохраняя снаряды на других участках.

"Заявление Буданова совпадает с оценкой ISW о том, что российские силы отдают приоритет Бахмутскому и Лиманскому направлениям и еще не предприняли значительных усилий для продвижения в районах к западу от Донецка", – отметили аналитики.

Глава ГУР МО добавил, что российские артиллерийские запасы сократились до 30% от общего количества. Также подчеркнул, что Россия импортировала из Ирана пробную партию артиллерийских снарядов и ныне пытается закупить еще одну – из 20 000 снарядов. Ранее Буданов подсчитал, что в конце декабря 2022 года российские войска выпускали около 20 000 снарядов в день по сравнению с 60 000 в сутки на ранних этапах войны.

Генерал-майор отметил, что российская тактика вокруг Бахмута и Угледара в значительной степени перешла от артиллерийских и механизированных атак к атакам пехоты из-за нехватки снарядов и бронетехники. По его словам, Россия направила на передовую более 90% из своих 316 000 мобилизованных военнослужащих.

"И это еще раз подтверждает оценки Запада и ISW о том, что у российских вооруженных сил нет значительных неиспользованных боеспособных резервов", – согласились аналитики.

Буданов добавил, что заявленная Кремлем цель производить 800 танков в год нереалистична, и заявил, что Россия может производить только 40 крылатых ракет в месяц, которые она тратит за один раунд ракетных ударов. Кроме того, указали в ISW, войска РФ потеряли уже не менее 1500, а возможно и до 2000 танков.

