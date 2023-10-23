Войскам РФ везут подкрепление, количество атак постоянно растет: Жорин рассказал о ситуации на фронте. Карта

На Бахмутском направлении российские войска вынуждены задействовать подкрепление. Несмотря на потери в районах Бахмута и Авдеевки, противник продолжает попытки атаковать позиции Сил обороны.

О ситуации в Донецкой области в эфире телемарафона рассказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВС Украины Максим Жорин. Защитники нашей страны наносят ВС РФ урон. Но, как отметил военный, под Андреевкой и Клещиевкой "все равно мы видим их попытки атаковать".

"На Бахмутском направлении, можем сказать, что ни днем, ни ночью бои не утихают. Несмотря на то, что в недавних боях враг понес очень существенные потери, однако по состоянию на сегодня есть попытки врага хоть и локально, но атаковать. Связано это с тем, что им постоянно подвозят подкрепление. В первую очередь в виде личного состава и техники", – рассказал представитель 3-й ОШБр.

Он указал на то, что новые силы дают возможность оккупантам организовывать локальные атаки, но их количество постоянно растет.

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На юг от Бахмута, как отметил Жорин, ряды врага поредели и он потерял стратегические точки. Теперь контратаковать пытаются наиболее эффективные подразделения российских десантников, которых сюда перебросили.

Как писал OBOZ.UA:

– На утро 23 октября в Авдеевке оставалось более 1600 мирных жителей. Для людей организована эвакуация, однако многие предпочитают оставаться дома, заявил глава городской военной администрации Виталий Барабаш.

– Эксперты отмечают, что попытки ВС РФ наступать на Авдеевку привели к тому, что с начала активной фазы атак в октябре потери российской армии увеличились на 90%.

– Военный эксперт Роман Свитан считает, что украинским воинам невыгодно брать паузу на этом этапе войны, в том числе в районе Бахмута.

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