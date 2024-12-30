Вокруг Путина летают клинья 'черных лебедей', что грозит ему в 2025 году? Интервью с Ольгой Курносовой

Подводя итоги 2024 года, можно констатировать, что в чем-то он был успешным для главы Кремля Владимира Путина. Прежде всего, потому, что его армия не была разгромлена, что он продолжает захватническую войну в Украине и что ему удалось "забетонировать" ситуацию в России, сведя к минимуму риск протестных движений. Одновременно самым большим поражением российского диктатора стало то, что он не смог расколоть антипутинскую западную коалицию, и то, что военная помощь нашей стране продолжилась.

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Тем не менее, над Путиным "клиньями" летают "черные лебеди" – опасные непредвиденные ситуации, которые могут реализоваться в 2025 году. Один из таких "лебедей" выстрелил 25 декабря – сбитие вблизи Грозного пассажирского самолета Азербайджанских авиалиний. Диктатор, вероятно, продолжит ядерный шантаж, поскольку это все, что у него осталось. Но если шантаж продлится слишком долго, крупными мировыми игроками может быть принято решение об избавлении России от Путина.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– Можете ли вы назвать серьезную победу и серьезное поражение Путина в 2024 году?

– Если идти от противного, то, наверное, самая главная его победа – это то, что он продолжает войну и даже может приписывать себе какие-то успехи. В 2024 году не случилось разгрома российских войск, и, наверное, это стоит считать его главной победой. И то, что, по крайней мере, в течение 2024 года он смог забетонировать ситуацию внутри страны. Мы не видим каких-то движений внутри России, направленных на борьбу с Путиным. И это его главная победа.

Что касается его поражений, то, на мой взгляд, это то, что ему не удалось расколоть антипутинскую коалицию, то, что избранный президент Трамп продолжает поддерживать Украину, и прямо об этом заявляет, и Европа остается единой в своей поддержке Украины в войне. Мне кажется, это самое главное поражение Путина, потому что он очень много усилий прилагал к расколу этой коалиции.

– Видите ли вы реальные угрозы в 2025 году для Путина лично и для его власти, в частности, связанные с войной в Украине или с чем-то еще?

– Усталость от Путина внутри России нарастает, усталость внутри элит – тоже. И это может стать главной угрозой для Путина. Соответственно, достаточно велика вероятность того, что в 2025 году так или иначе произойдет, по крайней мере, замораживание конфликта и прекращение огня. И тогда осложнится ситуация внутри России, потому что невозможно будет списывать все на войну. Это, наверное, вызовет новую волну репрессий, что также будет ухудшать внутрироссийскую ситуацию.

– Считаете ли вы, что для Путина в 2025 году может возникнуть "черный лебедь", например, в виде дворцового переворота?

– Дворцовый переворот – это уже не "черный лебедь", это уже некий сценарий. Если бы я говорила о том, какие сценарии освобождения мира от Путина возможны, то я бы назвала его условно сценарием февральской революции. Такой сценарий существует, он возможен.

А что касается "черных лебедей", то "черные лебеди" летают практически клиньями, и сбитие "Панцирем" самолета азербайджанских авиалиний под Грозным, на мой взгляд, один из таких "черных лебедей".

– По вашему мнению, что именно произошло с этим самолетом?

– Насколько я знаю, эти комплексы были поставлены недавно, соответственно, ими еще не научились достаточно хорошо управлять. Это совпало по времени с атакой беспилотников, и, видимо, они решили, что надо сбивать все, что движется в небе. Но отличить большой гражданский самолет, который совсем не похож на беспилотник, те, кто управлял "Панцирем", не смогли.

– Мы уже вспомнили о путинских ракетах. Конец 2024 года ознаменовался тем, что Путин продемонстрировал свой "Орешник" и начал шантажировать им и весь мир, и Украину. Считаете ли вы, что и в 2025 году ракетная составляющая, в частности, ядерная будет козырем в рукаве Путина?

– Это единственный козырь, который у него остается. Поэтому он продолжает им шантажировать. Другое дело, что это все понимают. Это как в сказке про мальчика, который дважды кричал "Волки!", когда волков не было. А в третий раз, когда волки действительно прибежали, они его просто съели. Точно так же и с Путиным.

Невозможно всех бесконечно долго шантажировать ядерным оружием. В конце концов кому-то это надоест, например, Трампу, и события могут начать развиваться для Путина неожиданным образом.

– Вы имеете в виду, например, удары США по пусковым установкам на территории России?

– Например. Или политическое решение о том, что можно искать способы избавления России от Путина. Сегодня все крупные мировые игроки считают, что вмешиваться во внутренние дела России нельзя, и поэтому радикальные способы избавления от Путина не ищутся. Но если долго всех шантажировать ядерным оружием, это политическое решение может быть, наконец, принято.