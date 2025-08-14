Волгоградский нефтеперерабатывающий завод атаковали Сил обороны Украины: в Генштабе озвучили подробности операции

В ночь на четверг, 14 августа, подразделения Сил обороны Украины осуществили дроновую атаку на ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в российском Волгограде. Этот завод обеспечивает оккупационную армию нефтепродуктами.

В результате атаки на объекте вспыхнуло несколько очагов возгораний. Поражение официально подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

Попадания вызвали сильные пожары

Известно, что операцию провели подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, Главного управления разведки Минобороны, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Попадание ударных дронов вызвали на заводе сильные пожары: это подтверждается фото и видео с места происшествия, которые распространили в сети россияне. Подробные же последствия огневого поражения уточняются.

В Генштабе подчеркнули, что Волгоградский НПЗ – это крупнейший производитель горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе России.

Там ежегодно перерабатывают более 15 млн тонн нефти, что составляет 5,6% всей российской переработки. Завод производит дизель, бензин и авиатопливо, которые критически важны для логистики ВС РФ.

"Последовательно работаем на снижение мощностей производства нефтепродуктов в стране-агрессоре и ослабление ее армии. Россия должна сполна ощутить последствия своей захватнической политики и прекратить войну против Украины. Дальше будет...Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Что предшествовало

В воскресенье, 10 августа, украинские дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), который входит в структуру нефтяной компании "Роснефть". После этого он приостановил свою работу. Той же ночью под атакой БПЛА был нефтеперерабатывающий завод в в городе Ухта (Республика Коми).

В ночь на 13 августа Силы обороны Украины поразили Нефтеперекачивающую станцию "Унеча" в Брянской области РФ, которая обеспечивает военную логистику российской армии. В результате атаки на заводе возник пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, только Служба безопасности Украины нанесла успешные дальнобойные удары дронами по 200 вражеским объектам в глубоком тылу РФ за время полномасштабной войны. Речь идет о логистике, складах боеприпасов, нефтеперерабатывающих заводах и не только.

