Волынь в трауре: на фронте погибли двое Героев из Нововолынска. Фото

Нововолынская община оплакивает потерю двух своих сыновей, отдавших жизнь за свободу Украины. На войне погибли Роман Коваль и Михаил Фролов – настоящие Герои, сражавшиеся за мир и независимость нашего государства.

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Об этом сообщил городской голова Борис Карпус. "С грустью сообщаю, что Нововолынская община потеряла еще двух Героев", – говорится в сообщении.

Роман Коваль, 1979 года, житель Нововолынска, погиб 23 ноября в Донецкой области. Его смерть стала трагической утратой для родных, друзей и всего общества. Тело Героя было доставлено в город 7 декабря. Информация о дате похорон будет сообщена позже.

Михаил Фролов, 1980 года, также уроженец Нововолынска, погиб 3 декабря в Харьковской области. Подробности о прибытии его тела в родной город и дату прощания будут объявлены впоследствии.

"Выражаю искренние соболезнования родным наших Героев. Вечная им память и вечное уважение!" – отметил Борис Карпус.

Напомним, ранее стало известно, что погиб воин Александр Волык, уничтожавший врага на боевой машине "Малишка". В довоенной жизни он работал лесником, очень любил лес, интересовался оружием и археологическими раскопками. Когда Россия начала полномасштабную агрессию, стал моряком и прошел немало горячих точек русско-украинской войны.

Также сообщалось, что в Кривом Роге простились с воином, погибшим на Торецком направлении. 29-летний Вадим Глазуненко из штурмовой бригады "Лют" погиб 30 ноября 2024 года. До начала полномасштабного вторжения Вадим работал оперуполномоченным отдела КРУП – сначала в Покровском районе, а затем в Центрально-Городском. А после февраля 2022 стал на защиту родной страны.