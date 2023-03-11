Вооруженные оккупанты начали принудительно выводить гражданских из Бахмута: судьба людей неизвестна. Видео

Российские оккупанты начали принудительную депортацию мирного населения из захваченной ими восточной части города Бахмут Донецкой области. Людей выводят колоннами по 3-10 человек, позволяют взять минимум вещей. Дальнейшая судьба людей неизвестна.

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Об этом в Twitter сообщил боец 93-й бригады "Холодный Яр" под ником "Твой друг Стус" и обнародовал видео доказательство. По его словам, это местные жители, которые отказались от эвакуации на подконтрольную Киеву территорию (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Последние три дня наблюдаем, как на левом берегу Бахмутки россияне начинают собирать гражданских и выводить из города. Их дальнейшая судьба неизвестна. Из вещей у них в лучшем случае рюкзаки. Идут колоннами от 3 до 10 человек, позади них русак с автоматом. Мы насчитали более 30 человек", – написал военный блоггер.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины людей из подвалов и их домов принудительно не выгоняли, но жизнь это им не спасло.

"Теперь тех, кто не уехал, потому что "очень любил свой город", принудительно высылает руссня. Такая вот ирония жизни", – подытожил боец 93-й бригады.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на сегодня самая сложная ситуация на фронте остается на Бахмутском направлении, где российские оккупанты интенсивно штурмуют позиции Вооруженных сил Украины, используя своих солдат как пушечное мясо.

Украинские защитники в течение более полугода продолжают бороться за город Бахмут с российскими оккупантами. Огонь не утихает ни на минуту, но город-крепость стоит.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, на Бахмутском направлении ежедневно враг теряет около 500 оккупантов убитыми и еще почти тысячу ранеными.

В сети появились спутниковые фото, демонстрирующие интенсивность российских ударов, которые оккупанты наносят по украинской территории в попытках занять Бахмут Донецкой области. За пять месяцев активных боевых действий окрестности города стали выжженной землей с тысячами воронок от снарядов.

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