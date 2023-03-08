Вопрос Бахмута будет закрыт за считаные сутки, – генерал Романенко

Вопрос исхода боев за Бахмут Донецкой области может быть решен в течение нескольких ближайших суток. Украинские Силы обороны могут либо продолжать удерживать позиции, либо предпринять другие действия.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. "Будет прояснение этой ситуации путем ведения боевых действий", – заметил он.

Как пояснил генерал, высшее военное руководство нашей страны постоянно отслеживает ситуацию в районе Бахмута. В частности, на последнем заседании Ставки Верховного главнокомандующего было принято решение продолжать держать город.

Романенко назвал главные условия для продолжения обороны. Прежде всего, это наличие логистических путей обеспечения украинской группировки в Бахмуте.

"С военной точки зрения это целесообразно до тех пор, пока украинские силы будут удерживать пути логистического обеспечения боевых действий оборонцев, которые находятся внутри города Бахмут. До недавнего времени было два пути – с Часового Яра и с Константиновки. Однако в районе Часового Яра подорвали мосты, враг продвинулся с северо-востока. Путь находится под огневым воздействием врага, поэтому выполнение задач усложняется. Реально действующим остается путь с Константиновки через Ивановское", – сообщил генерал.

"Думаю, в течение нескольких суток, не больше недели (интервью записывалось 7 марта. – Ред.) будет понятно, насколько нам удается поддерживать логистику и насколько это целесообразно", – подчеркнул он. Романенко уточнил, что речь идет об обеспечении украинской группировки всем необходимым, возможности эвакуировать раненых и так далее.

Полную версию интервью с Игорем Романенко скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, по мнению аналитиков The New York Times, 6 марта бои за Бахмут достигли апогея. При этом украинские Силы обороны начали оттеснять оккупанта из почти окруженного города.