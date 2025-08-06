'Воруют вещи': пленный россиянин пожаловался на солдат из КНДР и вспомнил 'пикантный' момент. Видео

Пленный российский оккупант пожаловался на военных из Северной Кореи, которые приехали воевать против Украины на стороне путинской армии. Захватчик заявил, что военные из КНДР воруют вещи.

Также россиянин остался недоволен гомосексуальными отношениями в рядах армии КНДР. Видео с рассказом военнопленного опубликовал Telegram-канал "Маріуполь.Спротив".

Оккупант вспомнил "пикантный" момент о корейцах

Пленный российский оккупант рассказал, что северокорейские военные живут отдельно и даже ходят в отдельную столовую. По словам захватчика, россияне отказываются вместе есть со своими сослуживцами из КНДР из-за их интимных отношений.

Также оккупант рассказал, что военных из Северной Кореи запомнились ему воровством и тем, что они оскорбляют граждан РФ. При этом путинский террорист выдал, что найти виноватого среди военных КНДР крайне проблематично, потому что "они все на одно лицо".

"Я видел, как шли за ручку два корейца, когда мы стояли ждали очередь в столовую. Прежде, чем разойтись они поцеловались, в засос причем. Я сначала подумал, что это мужик и баба. Баня там одна для все, корейцы моются и русские. Если моется русский, то корейца туда не пустят. Но они наглые, воруют вещи. Они в одном блиндаже забежали, отобрали ноутбук и убежали к себе", – рассказал пленный оккупант.

Что предшествовало

Военно-политическое руководство Россия не скрывает, что КНДР воюет на стороне РФ против Украины. В частности, агрессор привлекал северокорейские войска во время Курской операции.

Кроме личного состава диктаторский режим КНДР обеспечивает Москву различными видами вооружения для продолжения войны против Украины. Россияне получают из КНДР артиллерию, РСЗО и баллистические ракеты.

Напомним, Пхеньян готовится направить в РФ дополнительные войска, которые будут участвовать в войне против Украины. Развертывание северокорейских войск может произойти уже до конца лета.

Ранее в Южной Корее неоднократно говорили об усилении сотрудничества Пхеньяна и Москвы. В частности, южнокорейская разведка заявляла, что КНДР поставила России около 12 млн снарядов калибра 152 мм.

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