'Восстанавливают свои арсеналы и запасы': в ГУР рассказали, на производство каких ракет делает ставку Россия

Страна-агрессор Россия сейчас уделяет большое внимание производству ракет, в частности, Х-101, "Калибров" и "Искандеров". Враг пытается восстанавливать свои запасы, которые потратил из-за постоянных нанесений ракетных ударов по Украине.

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Об этом сообщил заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в комментарии Укринформу. Он ответил на вопрос, какого типа ракеты сегодня в России производят больше всего.

"Они, по сути, поддерживают высокий уровень производства ракет. Каких именно? – Х-101, "Калибр". Они сейчас восстанавливают свои арсеналы и запасы, которые израсходовали за время нанесения ракетных ударов", – сказал Скибицкий.

По словам представителя ГУР МО, россияне особое внимание уделяют производству таких ракет как "Искандер". Они, прежде всего, хотят добиться большей точности и мощности поражения этими боеприпасами.

Также в приоритете россиян производство гиперзвуковых ракет.

"И никто не отменял гиперзвук. "Кинжал", "Циркон" – это то, что у них сейчас в приоритете на производство, именно такого, как они считают, высокоточного вооружения", – отметил представитель Скибицкий.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия модифицировала ракеты Х-101, которыми она бьет по Украине из стратегической авиации. Теперь враг производит эти ракеты с двумя боевыми частями, общий вес которых составляет около 800 кг.

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