'Восстановлению не подлежит': в ГУР сделали неутешительный для России прогноз по уничтоженным в Севастополе кораблям

Российские крупный десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону" после атаки Сил обороны на судоремонтный завод им. Орджоникидзе в Севастополе восстановлению не подлежат. Что важно, вражеская подлодка была носителем ракет "Калибр".

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Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в телемарафоне "Единые новости". Он прокомментировал степень повреждения вражеских кораблей.

"Это значительные поражения, и можно сейчас говорить о том, что с большой вероятностью – восстановлению не подлежат. Да, сегодня хорошие новости – повреждение и уничтожение большого десантного корабля "Минск" вражеского проекта 775, а также подлодки, что очень важно – носителя ракет "Калибр". Конечно, это хорошие новости для украинских Сил безопасности и обороны, для украинских граждан", – отметил Юсов.

По словам представителя ГУР, украинцы во временно оккупированном Крыму откровенно радовались, когда слышали звуки взрывов на судоремонтном заводе в Севастополе.

"Сегодня многие крымчане откровенно и искренне радовались, когда слышали вот такие звуки "бавовны", потому что понимали, что продолжается демилитаризация Крыма от российских захватчиков", – сказал Юсов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В результате атаки по временно оккупированному Севастополю 13 сентября на судоремонтном заводе были поражены российский крупный десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону", с которой оккупанты запускали по Украине ракеты.

Судя по первой фотографии из ВДК "Минск" после ударов, в сообществе Oryx констатировали: корабль был не просто поврежден, а полностью уничтожен.

Также 13 сентября в северо-западной части Черного моря Силами обороны юга уничтожен еще один вражеский катер типа КС-701 "Тунец".