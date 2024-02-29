'Воюют как львы, но не могут бороться с голыми руками': Сикорский заявил, что Запад должен действовать быстро в предоставлении Украине боеприпасов

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Запад ускориться в помощи Украине. Он отметил, что украинцы "дерутся, как львы", но это трудно делать без оружия.

Об этом польский чиновник написал в соцсети Х. Об этом он также говорил с другими европейскими чиновниками в интервью с Эммой Такер из The Wall Street Journal.

"Есть большое чувство срочности. Украина вооружена. Они дерутся как львы, но нельзя сразиться с голыми руками", – написал Сикорский.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что не верит, что страна-агрессор Россия нападет на НАТО, если Альянс будет готов к этому. Но такой сценарий возможен только при условии, что союзники будут сильными.

Со своей стороны, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что западные лидеры не должны исключать возможность введения сухопутных войск в Украину. Таким образом, она поддержала идею президента Франции Эммануэля Макрона, который намекнул, что возможно отправление наземных войск на помощь Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Пентагон размышляет над использованием последнего источника финансирования военной помощи для поддержки войны Украины против России – около 4 миллиардов долларов президентских полномочий для ВСУ. Впрочем, гарантий, что эти средства будут возмещены, пока нет.

– Нидерланды заказали у Чехии новейшие гаубицы DITA для дальнейшей передачи Украине. Эта гаубица представляет собой современную огневую систему, способную наносить удары по целям на расстоянии десятков километров.

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