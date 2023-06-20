Воздушная тревога на востоке и юге Украины: угроза обстрела баллистическими ракетами

В ночь на вторник, 20 июня, в Украине была объявлена тревога в ряде областей. В Воздушных силах ВСУ предупредили, что есть угроза применения Россией баллистических ракет.

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Об этом написали в официальном Telegram-канале Командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Перед этим также фиксировалась угроза применения врагом ударных БПЛА.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!" – сказано в сообщении.

Из-за этой угрозы воздушная тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, а затем и в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Отметим, что во время этой тревоги в Запорожье прогремели взрывы. Их было слышно около часа ночи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В понедельник, 19 июня, армия РФ атаковала Бериславский район Херсонской области. В результате обстрела пострадали мирные жители.

– Также российские оккупационные войска продолжили наносить удары по Никополю на Днепропетровщине. Город обстреляли из тяжелой артиллерии, был ранен мужчина.

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