Воздушная тревога на востоке Украины: есть угроза применения баллистики
В ночь на субботу, 16 сентября, на востоке Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. Угроза есть для Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.
Мониторинговые каналы сообщали, что оккупанты совершили пять пусков из ЗРК С-300 из района поселка Камыш-Заря Пологовского района Запорожской области.
В 1:40 во всех областях объявили отбой угрозы применения баллистического вооружения.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 15 сентября российские войска снова атаковали Днепропетровщину: под огнем вражеской тяжелой артиллерии в очередной раз оказался Никопольский район. В Червоногригоровской громаде захватчики повредили объект инфраструктуры.
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