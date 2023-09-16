Воздушная тревога на востоке Украины: есть угроза применения баллистики

В ночь на субботу, 16 сентября, на востоке Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. Угроза есть для Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.

Мониторинговые каналы сообщали, что оккупанты совершили пять пусков из ЗРК С-300 из района поселка Камыш-Заря Пологовского района Запорожской области.

В 1:40 во всех областях объявили отбой угрозы применения баллистического вооружения.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 15 сентября российские войска снова атаковали Днепропетровщину: под огнем вражеской тяжелой артиллерии в очередной раз оказался Никопольский район. В Червоногригоровской громаде захватчики повредили объект инфраструктуры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!