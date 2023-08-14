Воздушная тревога на востоке Украины: где есть угроза ракет

Вечером в понедельник, 14 августа, на юге Украины была объявлена воздушная тревога. В Запорожской области возникла ракетная опасность.

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А в Херсонской области есть угроза применения врагом ударных БПЛА. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В 23:01 ВС объявили об отбое угрозы на Херсонщине.

Позже была объявлена ракетная опасность для Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областей. Мониторинговые каналы уточнили, что она связана с угрозой применения врагом баллистического вооружения.

В Краматорске на Донетчине прогремели взрывы.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска страны-агрессора России ночью понедельника, 14 августа, атаковали Одессу и область крылатыми ракетами "Калибр" и ударными дронами-камикадзе. В городе упали обломки вражеских ракет – из-за них возникли пожары и разрушения, пострадали три человека.

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