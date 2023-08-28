Воздушная тревога в большинстве областей Украины: оккупанты запустили "Калибры" с Черного моря
В большинстве областей Украины в ночь на понедельник, 28 августа, объявили воздушную тревогу. Украинские военные предупредили, что оккупационные войска РФ запустили ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.
Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Воздушных сил ВСУ. Тревогу объявили около четырех часов.
Ракетная опасность была объявлена в Николаевской, Херсонской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Сумской областях.
Позже тревогу объявили в Киевской, Винницкой и Житомирской областях.
Как сообщал OBOZREVATEL, Россия ночью 27 августа совершила массированную атаку по Украине с применением крылатых ракет, которые постоянно меняли траекторию движения. По всей стране с 03:00 воскресенья была объявлена воздушная тревога и в это время в нескольких регионах раздавались взрывы.
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