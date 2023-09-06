Воздушная тревога на юге Украины: враг запустил ударные БПЛА

В ночь с 5 на 6 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. В связи с этим была объявлена воздушная тревога на юге нашей страны.

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Об угрозе предупредили Воздушные силы ВСУ. "Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БПЛА из района полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарска (рф) в направлении южных областей", – отметили там.

Военные добавили, что возможно распространение тревог по направлению движения вражеских ударных дронов.

В настоящее время есть угроза для Одесской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска страны-агрессора России ночью 4 сентября устроили массированную атаку дронами-камикадзе типа "Шахед" по югу Одесской области Украины. Силы ПВО сбили около 17 ударных БПЛА, но были и попадания в гражданскую инфраструктуру.

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