Воздушная тревога в центре Украины: есть угроза ударных БПЛА оккупантов

В ночь на воскресенье, 29 октября, в части восточных и южных областей была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом ударных БПЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. Военные предупредили об угрозе российских беспилотников для Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Позже угроза БПЛА распространилась на Кировоградскую область.

Впоследствии во всех областях, кроме Кировоградской и Черкасской, был объявлен отбой тревоги.

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Также добавилась угроза для Винницкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 28 октября российские войска снова устроили ракетную атаку на Украину. Захватчики запустили по территории нашего государства 4 крылатых ракеты "Искандер", 3 из которых уничтожили защитники украинского неба.

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