Воздушная тревога по всей Украине: что известно

Вечером 20 июля по всей Украине объявлена воздушная тревога, которая продлилась всего несколько минут. Из России вылетел сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия Миг-31.

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Об этом сообщили в центре мониторинга вражеской авиации. Силы обороны и местные власти просили всех украинцев немедленно спуститься в укрытия.

МиГ-31К — носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу всем регионам страны. МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ.

Последний предназначен для уничтожения воздушных целей в любое время суток, в простых и сложных метеорологических условиях, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ночь на 20 июля оккупанты атаковали дронами и ракетами южные украинские города: третий день под обстрел попала Одесская область – там разрушения в городе и области, есть жертва. В Николаеве в результате прилета горел жилой дом, погибли два человека, много пострадавших.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер поясняет причину такой активности в отношении припортовых регионов со стороны России прекращением зерновой сделки. Москва делает все, чтобы мир постиг гуманитарный кризис, а страны третьего мира и части Европы оказались на грани продовольственного коллапса.

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