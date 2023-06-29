Воздушная тревога в большей части Украины: существует угроза обстрела крылатыми ракетами

В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза удара баллистическими и крылатыми ракетами типа "Кинжал", Х-22 и Х-101/555.

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Об этом свидетельствует официальная карта воздушных тревог. Украинцам необходимо немедленно пройти в укрытие.

По информации Воздушных сил ВСУ, зафиксирован взлет российского Ту-22м3, который представляет ракетную опасность для юго-восточных регионов и Кировоградской области. Российская авиация поднялась с аэродрома Моздок в Северной Осетии и уже запустила ракеты Х-22.

Также, по данным мониторинговых каналов, зафиксированы пуски Х-22 с Азовского моря в направлении Запорожской области.

В ВС уточнили, что пуски Х-22 не подтвердились, они, вероятно, были имитационными, но в акватории Азовского моря продолжают маневрировать Ту-22м3. Угроза применения ракетного вооружения сохраняется.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ночь на 29 июня страна-агрессор Россия совершила очередную атаку по Украине баллистическими ракетами. В Запорожье и Харьковщине раздались взрывы;

– спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что о взлете российской стратегической авиации с дальних аэродромов Украина узнает от западных союзников. Эти данные украинские военные эффективно используют для защиты своего народа.

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