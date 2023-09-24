В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара

В ряде областей Украины вечером 24 сентября объявлена воздушная тревога. Причина – возможный запуск крылатых ракет врагом.

По состоянию на 20:09 тревога была объявлена в Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Одесской, Винницкой и Черкасской областях. В Воздушных силах Вооруженных сил Украины предупредили о ракетной опасности.

По данным мониторинговых каналов, предположительно, произошли пуски "Калибров" из акватории Черного моря, которые летят низко. Одна из целей предварительно была зафиксирована на Николаевщине.

По состоянию на 20:37 в Воздушных силах объявили отбой угрозы по областям.

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