Воздушная тревога в ряде областей: где есть угроза баллистики

В ночь на вторник, 1 августа, на востоке Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом баллистического вооружения.

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Об этом предупредили в воздушных силах ВСУ. Военные призвали украинцев находиться в укрытиях.

Мониторинговые каналы писали об обстреле оккупантами линии фронта в Донецкой области из ЗРК С-300.

В 2:02 в Воздушных силах объявили отбой баллистической угрозы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на вторник, 1 августа, российские оккупационные войска атаковали Харьков дронами-камикадзе Shahed. В городе раздалась серия взрывов, после которых начался пожар. Один из вражеских БПЛА частично разрушил общежитие.

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