Воздушная тревога в Украине: сирены раздались почти в половине областей

Днем 26 августа в половине областей Украине объявили воздушную тревогу. Украинцев предупредили об угрозе обстрела.

Видео дня

Сигнал тревоги прозвучал в южной, центральной и восточной части нашей страны. Об этом свидетельствует карта тривог.

В командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что существует угроза обстрела баллистическим вооружением. Граждан Украины призвали не игнорировать опасность и в случае объявления воздушной тревоги в их области, пройти в укрытия.

"Внимание! Восточные, центральные регионы – угроза применения баллистического вооружения! В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытия", – предупредили украинцев.

В случае баллистической угрозы враг может наносить удары ракетами из ЗРК С-300/400, а также ОТРК "Искандер-М".

Напомним, российские войска утром 26 августа обстреляли Купянский район. Под вражеским огнем оказалось кафе в селе Подолы, где находились люди. В результате российского теракта погибли два человека, еще один гражданский получил ранения.

Ранее сообщалось, что российские войска в ночь на 26 августа обстреляли жилые дома в населенном пункте Ольговка Херсонской области. В результате обстрела многочисленные ожоги получила 83-летняя женщина.