Воздушную тревогу объявляли по всей Украине: враг поднял МиГ

Вечером 4 июля по всей Украине объявляли масштабную воздушную тревогу. Причиной стал взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" на территории РФ.

Видео дня

Этот истребитель является носителем сверхзвуковых ракет Х-47м2 "Кинжал". Об угрозе сообщили в воздушных силах Вооруженных сил Украины.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", – говорится в сообщении ПС ВСУ, опубликованном в 23:41.

Об отбое угрозы из-за носителя "Кинжалов" там объявили в 00:11, однако на тот момент сохранялась угроза применения врагом ударных БпЛАна по северо-восточному и юго-восточному направлениям.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 4 июля в Одессе во время воздушной тревоги раздался мощный взрыв. Враг попал баллистической ракетой по припортовой инфраструктуре региона. В результате атаки погиб один человек, еще семеро получили ранения.

– В среду, 3 июля, страна-агрессор атаковала Полтавщину. В результате обстрела была повреждена газовая инфраструктура. Один человек погиб.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!