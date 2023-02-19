Воздушные шары с подвешенными радиолокационными отражателями стали новой тактикой России – британская разведка

Запуск над территорией Украины воздушных шаров с подвешенными радиолокационными отражателями стали новой тактикой страны-террориста России. С помощью таких приспособлений враг пытается получить информацию об украинских системах противовоздушной обороны.

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Также агрессор надеется, что ВСУ будут израсходовать ценные запасы ракет ПВО для уничтожения этих воздушных шаров. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в Twitter.

В британской разведке отметили, что в течение 15 февраля украинские Вооруженные силы заметили над Киевом несколько аэростатов с подвешенными под ними радиолокационными отражателями. Тогда было уничтожено не менее шести таких шаров.

Кроме того, подобные шары российские оккупанты запускали и над другими регионами Украины в надежде разведать информацию о системах противовоздушной обороны.

"Шары представляют собой новую тактику России, направленную на получение информации об украинских системах ПВО и принуждение украинцев к расходованию ценных запасов ракет класса "земля-воздух" и боеприпасов", – говорится в сообщении британской разведки.

Напомним, в Воздушных силах объяснили, что воздушные шары армии РФ могут нести взрывную часть или разведывательные устройства, но оккупанты запускают их для того, чтобы истощить украинскую ПВО.

Ранее начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк объяснила, почему украинские военные не будут сбивать российские воздушные шары с угловыми отражателями. По ее словам, это чревато раскрытием украинской противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 12 февраля российские оккупанты пытались ввести в заблуждение украинцев, распространив ложную информацию о массовых запусках боевых дронов. Они имитировали новую атаку, отправив в Украину несколько разведывательных БПЛА и воздушные шары с угловыми отражателями.

– Эти воздушные шары, запускаемые российской оккупационной армией, могут "засорять" и "ослеплять" радиолокационное пространство и препятствовать работе украинской противовоздушной обороны. Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман предложил расстреливать шарыаа с помощью вертолетов.

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