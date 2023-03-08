Воздушные силы ночью уничтожили два вражеских ''Шахеда'': с какого направления враг запустил дроны

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать мирных жителей Украины. В ночь на 8 марта путинские войска в очередной раз попытались атаковать дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed-131/136.

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Террористы запускали ударные БПЛА с северного направления. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Атака дронами произошла в полночь 8 марта. В результате работы сил противовоздушной обороной были уничтожены два иранских дрона-камикадзе Shahed-131/136.

"В полночь 8 марта 2023 года противовоздушной обороной уничтожены два иранских дрона-камикадзе "Shahed-131/136", которыми оккупанты атаковали Украину с северного направления", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что поздно вечером 7 марта и ночью 8 марта из-за атаки дронами-камикадзе в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях звучал сигнал воздушной тревоги.

Напомним, в ночь с 5 на 6 марта Россия совершила дроновую атаку по регионам Украины, запустив 15 беспилотников типа Shahed-136/131. Украинские силы противовоздушной обороны сбили 13 вражеских БПЛА.

Ранее сообщалось, что в поле в Киевской области обнаружили обломки дрона Shahed-136 иранского производства. Запущенный войсками РФ беспилотник был сбит ночью 27 февраля Силами противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Страна-агрессор Россия в ночь с 26 на 27 февраля устроила новую атаку дронами по Украине. Были запущены 14 беспилотников типа Shahed-131/136. Наши силы противовоздушной обороны сбили 11 вражеских БПЛА иранского производства.

– В Киевской, Черниговской, Житомирской областях срабатывала ПВО, в Хмельницком прогремели взрывы, были прилеты.

– В результате ночной атаки дронами-камикадзе в Хмельницком погибли два спасателя ГСЧС. Еще три сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям получили ранения.

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