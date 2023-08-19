В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога: есть ракета опасность

Российская оккупационная армия утром 19 августа активизировала тактическую авиацию. Угроза обстрелов возникла на восточном и юго-восточном направлениях.

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Враг может применит авиационное вооружение. Об этом в Telegram сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Сразу же после предупреждения воздушную тревогу объявили в Запорожской области. В сети сообщили, что существует угроза применения российскими террористами управляемых авиационных бомб. В зоне потенциального поражения – линия соприкоснования и прифронтовые населенные пункты.

Позже Воздушные силы ВСУ отдельно предупредили о ракетной угрозе для Днепропетровской, Запорожской и Херсонской области.

Примечательно, что в восточных и южных областях Украины в последнее время участились воздушные тревоги именно из-за повышенной активности вражеской тактической авиации. Украинцев призвали не игнорировать предупреждение об опасности и переходить в укрытия.

Напомним, спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что увеличение количества воздушных тревог в Украине связано с активными боевыми действиями на юге и востоке страны. Оккупанты поднимают в небо авиацию.

Ранее сообщалось, что РФ может продолжить атаки по энергетике Украины. Однако Украина уже продемонстрировала, что сопсобна справляться с проблемами эксплуатации и обслуживания энергосистем даже в условиях войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 19 августа российские террористические войска атаковали Украину 17 ударными БпЛА Shahed-136/131. Силами и средствами Воздушных Сил ВСУ во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 15 вражеских дронов.