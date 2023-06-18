Воздушные силы подтвердили уничтожение состава БК оккупантов под Геническом

В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что в селе Рыково Генического района Херсонщины был уничтожен склад боеприпасов. Так, утром 18 июня в находящемся на оккупированной территории населенном пункте раздавались громкие взрывы.

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Информацию о взрывах на складе БК подтвердил представитель ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости". Так, в пригороде Геническа были видны яркие вспышки и густой дым.

"Вы видели горящие склады боеприпасов. Уже командующий поблагодарил ребят за хорошую работу. Меньше боеприпасов – больше огня", – прокомментировал представитель командования Воздушных сил.

Напомним, что в Скадовск и под Геническ посетила "бавовна". На кадрах виден густой дым и вспышки от детонации вражеских боеприпасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали спутниковые снимки с разбитой ударами ВСУ вражеской базы во временно оккупированном селе Счастливцево недалеко от Генического на Херсонщине. На них заметны серьезные повреждения там, где располагались, вероятно, росгвардейцы.

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