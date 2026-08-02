Воздушные Силы сбили более 445 тысяч целей с 2022 года: полная статистика

С начала российского полномасштабного вторжения воины Воздушных Сил ВСУ встали на защиту украинского неба и за 1621 день войны сбили около полумиллиона целей. На счету украинских защитников – тысячи ракет и десятки тысяч сбитых БПЛА.

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Такой результат является следствием профессионализма, мужества и самопожертвования. Об этом сообщили в командовании Воздушных Сил ВСУ.

Защита украинского неба

В сверхсложных условиях, под массированными ракетными и авиационными ударами, воины Воздушных Сил сохранили управляемость системы противовоздушной обороны, подняли в небо истребители, вступили в бой и не позволили врагу покорить Украину.

Результатом профессионализма, мужества и самопожертвования летчиков, зенитчиков, радиотехнических войск, воинов беспилотных подразделений, специалистов связи и обеспечения стало уничтожение тысяч ракет и дронов, десятков самолетов и вертолетов, а также сотен уничтоженных наземных целей противника.

Главные истории дня

В целом с 24 февраля 2022 года противовоздушной обороной Украины уничтожено более 445 тыс. воздушных целей:

91 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал"

794 крылатые ракеты "Калибр"

2809 крылатых ракет Х-101 (Х-555/Х-55)

13 крылатых ракет Х-22/32

12 противокорабельных ракет "Оникс"

294 крылатые ракеты "Искандер-К"

346 баллистических ракет "Искандер-М" / KN-23

12 противокорабельных ракет "Циркон"

622 управляемые авиационные ракеты

более 70 ракет других типов

65 618 ударных БпЛА типа Shahed

20 286 разведывательных БпЛА

10 604 БПЛА Lancet

342 585 других типов БпЛА

Авиацией Воздушных Сил на протяжении 2022–2026 годов совершено 38 367 вылетов, в том числе 12 280 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск и еще 21524 – на истребительное авиационное прикрытие

За годы полномасштабной войны авиацией Сил обороны Украины уничтожены более 12 тыс. воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника.

Напомним, практически всю ночь 2 августа россияне наносили удары с помощью дронов по Харькову и по селу Логачевка Харьковского района. Пострадали пять человек, в том числе двое детей – 8 и 13 лет, а также спасатель.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях российская "Бандероль" попала в жилой дом в Харькове. Еще около 10 домов были повреждены. В результате атаки один человек погиб, по меньшей мере девять человек пострадали. Среди пострадавших были и дети.

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