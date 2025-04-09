Воздушные силы уничтожили пункт управления 81 самоходного артиллерийского полка врага на оккупированной Херсонщине. Видео

В ночь на 7 апреля Воздушные силы ВСУ поразили и уничтожили пункт управления 81-го самоходного артиллерийского полка вооруженных сил противника. Он находился на временно оккупированной части Херсонской области.

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Потери врага уточняются, уничтожены десятки оккупантов. Подробности раскрыли в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"7 апреля 2025 года Воздушные силы Вооруженных Сил Украины успешно поразили и уничтожили пункт управления 81-го самоходного артиллерийского полка вооруженных сил противника на временно оккупированной территории Херсонской области. Благодаря профессиональному мастерству украинских летчиков было полностью разрушено бетонное сооружение. Потери сейчас уточняются, но уничтожены 20-30 оккупантов", – раскрыли подробности поражения в Генштабе.

Военные добавили, что этот удар подорвал способность вражеских подразделений вести боевые действия в указанном районе.

"Летчики Воздушных Cил Вооруженных Сил Украины продолжат наносить сокрушительные удары по противнику до тех пор, пока он не покинет суверенную территорию Украины. Продолжение следует", – заверили в Генштабе.

Напомним, накануне в Генштабе рассказали о другом фееричном ударе: ВСУ на Курщине поразили складские помещения армии РФ и ликвидировали более 30 оккупантов.

Также сообщалось, что украинские воины сбили самый дорогой российский дрон-разведчик "Мерлин-ВР" на Лиманском направлении. Каждая единица такой техники обходится российскому бюджету в более 300 тысяч долларов.

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