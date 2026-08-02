Воздушные силы установили новый рекорд: на какой высоте был перехвачен вражеский дрон

Украинские защитники установили новый рекорд по перехвату вражеских беспилотников. Операторы дронов STING 105-го пограничного отряда ГПСУ успешно уничтожили российский разведывательный БПЛА ZALA Z-20 на высоте 6858 метров.

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Этот показатель на данный момент является самым высоким подтвержденным результатом среди всех подразделений, выполняющих такие задачи. О рекорде сообщили в 105-м пограничном отряде Государственной пограничной службы Украины.

Российские войска намеренно запускают разведывательные беспилотники ZALA Z-20 на очень больших высотах. Они остаются недосягаемыми для украинских средств поражения.

Впрочем, для операторов беспилотных систем STING это не стало препятствием. В ходе боевых действий они успешно перехватили и уничтожили вражеский дрон на высоте 6858 метров, установив новый рекорд подтвержденного перехвата.

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Для сравнения: высота, на которой был сбит российский беспилотник, более чем втрое превышает высоту Говерлы (2061 метр) и почти на два километра превышает высоту Монблана (4808 метров). В то же время она всего на 104 метра ниже вершины Аконкагуа — самой высокой горы Америки, высота которой составляет 6962 метра.

Хотя рекорд является важным достижением, ещё важнее постоянное развитие украинских технологий и профессионализм операторов, которые ежедневно повышают эффективность борьбы с российскими беспилотниками.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в Вооруженных силах Украины новый беспилотный авиационный комплекс "Циклоп". Украинская разработка предназначена для перехвата воздушных целей, в частности российских ударных дронов типа Shahed, а также для поражения наземных целей.

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