Воздушный террор РФ обернулся рекордом смертей в Украине с весны 2022 года

Регулярные российские атаки по украинским населенным пунктам летом 2026 года привели к рекордно высокому числу жертв среди гражданского населения. Миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине сообщила, что в результате обстрелов в июне 2026 года погибли по меньшей мере 293 мирных жителя и получили ранения по меньшей мере 1990 человек.

Видео дня

Первый месяц лета 2026 года стал самым смертоносным для мирного населения с апреля 2022 года. Об этом пишет Институт изучения войны.

Последствия российского террора

Миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине отметила, что уровень жертв среди гражданского населения в июне 2026 года примерно на 10 процентов выше предыдущего рекорда, составлявшего по меньшей мере 282 убитых и 1794 раненых в мае 2026 года. Также там констатировали, что подавляющее большинство жертв среди гражданского населения приходится на территории, контролируемые Украиной.

Ракетные удары и удары беспилотников большой дальности, особенно удары по крупным населенным пунктам Украины, остаются основной причиной большого числа жертв среди гражданского населения. По данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека, на долю таких ударов приходится 126 погибших и 907 раненых, что составляет около 45 процентов от общего числа жертв среди гражданского населения в июне 2026 года.

Главные истории дня

Кроме того, в ведомстве сообщили, что с 1 января 2026 года в результате ударов беспилотников большой дальности погибли 1396 мирных жителей и 7978 получили ранения. При этом число жертв среди гражданского населения увеличилось на 37 процентов с июня 2025 года.

В июне 2026 года российские беспилотники малой дальности стали причиной наибольшего числа жертв среди гражданского населения вблизи линии фронта.

Напомним, 20 июля российские войска нанесли удар по Сумам с помощью беспилотников. В результате ударов были повреждены многоэтажный жилой дом и торговый центр "Эпицентр"; известно как минимум о трёх пострадавших, среди которых двое детей.

Ранее сообщалось, что военные российской оккупационной армии нанесли удар по Херсону. Целью оккупантов стала больница. В результате обстрела пострадали семь человек, среди них – медики.

Также OBOZ.UA сообщал, что российские войска днем 20 июля вновь нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате удара есть погибший и раненые среди гражданского населения. Кроме того, взрывы привели к значительным разрушениям в городе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!