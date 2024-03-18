Возглавлял пресс-службу ОСУВ 'Хортица': в Воздушных силах сказали, кто заменит Игната. Фото

Новым начальником службы связей с общественностью Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины назначен Илья Евлаш. Ранее он возглавлял пресс-службу Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Приказ о назначении Евлаша был подписан 15 марта. Об этом сообщила пресс-служба ПС ВСУ.

"Согласно приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины № 480 от 15 марта 2024 года начальником службы по связям с общественностью Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины назначен майор Евлаш Илья Олегович", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Илья Евлаш проходил службу в Командовании Сухопутных войск в должности старшего офицера по связям с общественностью. Он руководил отделом по связям с общественностью в группе войск обороны города Киева и возглавлял прессслужбу оперативно-стратегической группировки "Хортица". Также он являлся официальным представителем восточной группировки войск.

Напомним, 16 марта стало известно, что полковник Юрий Игнат покидает должность начальника службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Он останется в ПС, но будет работать в другом направлении. Игнат возглавил пресс-службу командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в 2018 году.

Как писал OBOZ.UA:

– Приложение "Воздушная тревога" (в обновленной версии 6.0) начало посылать предупреждения о повышенной опасности в отдельных городах и громадах.

– Юрий Игнат объяснял, что так украинцы будут более информированными. "Если повышенная [опасность], то действительно нужно убегать", – отмечал полковник.

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