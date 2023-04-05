Возле Мелитополя мощная "бавовна": горячий "привет" оккупантам передали силы сопротивления
К вечеру 5 апреля временно оккупированную территорию Запорожской области посетила "бавовна". Местные жители сообщают о взрывах в Токмаке и Молочанском районе, а также вблизи поселка Мирное Мелитопольского района.
Потери оккупантов вследствие "привета" от сил сопротивления устанавливаются. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Просто сейчас не доброго вечера желают силы сопротивления оккупантам и предателям Молочанского района и Токмака! А несколько часов назад было громко и рядом с поселком Мирное Мелитопольского района. Жители зафиксировали 2 громких взрыва. Подсчитываем потери р*шистов", – написал он в 19:05.
По данным местного паблика "Гнилая черешня", в Молочанском районе раздалось по меньшей мере 6 взрывов.
"В районе Молочанска только 6 мощных прилетов. Декацапизация полным ходом", – отметили авторы паблика.
Также там сообщили, что в результате "бавовны" в Токмаке враг понес потери.
Напомним, утром 5 апреля жители Мелитополя сообщили о "хлопке" во временно оккупированном городе. Мощный взрыв особенно хорошо был слышен в северных и западных районах города.
Потери оккупантов и место, куда пришла "бавовна", устанавливается.
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