Возле оккупированного Мелитополя прогремела серия взрывов: говорят о 'кортежах скорых'

Утром во вторник, 7 января, серия мощных взрывов прогремела в окрестностях временно захваченного Мелитополя Запорожской области. Затем у местных были проблемы со связью и интернетом.

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Российские так называемые власти события никак не прокомментировали. Об этом сообщил Telegram-канал украинского издания "РИА-Мелитополь".

"Жители Мелитополя и окрестных сел уже полчаса слышат взрывы за городом. Никакого сообщения от оккупационных "властей" об учебе нет. В городе и селах наблюдаются проблемы со связью и интернетом", – говорится в посте.

Руководитель "Центра изучения оккупации" Мариуполя, политик и активист Петр Андрющенко написал, что звуки "бавовны" – это "поздравления" базированию оккупантов вокруг Мелитополя от Сил обороны Украины.

По его словам, шумно в районе города было около 20-30 минут. Местные жители сообщали о движении целого "кортежа скорых" за город.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре 2024-го в трех временно оккупированных городах Запорожской области, в частности в Мелитополе, Бердянске и Энергодаре, были взорваны автомобили с предателями Украины и военнослужащими ВС РФ. Такая успешная работа сил сопротивления (по всей видимости, в координации с ГУР МО) вызвала панику среди захватчиков и коллаборантов.

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