'Возможности ограничены': эксперт оценил, сколько дней России нужно накапливать баллистику для масштабных атак

Перерывы между ракетными обстрелами РФ с использованием баллистики обусловлены потребностью врага в их накоплении. Сейчас период накопления составляет около 10 дней.

Это свидетельствует о серьезных проблемах российского ВПК, который, впрочем, сохраняет возможности производить баллистику. Об этом телеканалу "Эспрессо" рассказал военный эксперт, участник миротворческих миссий, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

Россия вынуждена накапливать баллистику для ударов

Паузы между вражескими атаками с применением ракет свидетельствуют не о том, что у России нет желания ежедневно уничтожать Украину. Это свидетельство того, что агрессору нужно время для накопления достаточного боекомплекта.

"Относительно возможностей РФ бить баллистическими ракетами, учитывая и их количество, и возможности производства, – очень ограничены. России нужно до 10 дней, чтобы накопить какое-то удельное количество ракет для того, чтобы наносить массированные удары. Поэтому и видим, что в последние разы атак количество баллистических ракет очень ограничено, что свидетельствует о серьезных проблемах российского ВПК. Но это не значит, что они не могут их производить", – считает Грабский.

По мнению эксперта, армия РФ применяет баллистические ракеты в том количестве и в такой промежуток времени, на которые способна российская промышленность.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 690 средств воздушного нападения: 90 ракет и 600 БПЛА различных типов. Силы ПВО обезвредили 604 цели, в том числе 549 дронов, 44 крылатых и 11 баллистических ракет.

Зафиксированы попадания на ряде локаций, основной удар пришелся на Киев: в столице зафиксированы значительные разрушения, последствия были во всех районах города.

На утро понедельника, 25 мая, количество пострадавших в Киеве после массированной атаки РФ достигло 87 человек. Две женщины погибли.

