Возросло количество жертв теракта России на Каховской ГЭС

На 15-й день ликвидации последствий подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС возросло количество жертв теракта. Кроме того, россияне продолжают обстрелы людей. Так, 21 человек погиб, еще 28 ранены.

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Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. По его словам, остаются подтопленными 595 домов (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Из-за действий врага, к сожалению, растет количество погибших и раненых. В настоящее время 21 человек погиб, в том числе 5 — из-за прицельных выстрелов россиян. Еще 28 получили раненые, из них 16 – наши ликвидаторы", – сообщил Клименко.

Эпидемиологическая ситуация, как утверждает глава МВД, стабильная и контролируемая.

"Вспышки инфекционных заболеваний не зафиксированы. Но еще раз напоминаю о строгом запрете вылова и потребления рыбы в пострадавших районах. Работают специальные патрули, отслеживающие такие факты", – подчеркнул Клименко.

Эксперты систематически отбирают пробы воды как технической, так и питьевой.

"Это нужно для того, чтобы понимать, можно ли ее безопасно подавать людям. А пока продолжаем привозить питьевую и техническую воду местным жителям. Спасибо всем, кто без устали работает. Без пауз и выходных. Вместе все восстановим. Вместе победим", – резюмировал Клименко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС из неисследованных курганов вода может вымыть исторические артефакты. В то же время на дне обмелевшего водохранилища люди видят исторические и археологические находки разных временных периодов.

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